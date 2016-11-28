В окупованому Криму імама звинуватили в зберіганні екстремістської літератури

00:44, 28 листопада 2016
Суспільство
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В окупованому Криму імама мечеті "Хан-Джамі" Ельмара Абдулганиева підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд звинуватив у зберіганні екстремістської літератури турецької ісламського течії "Нурджулар".

фото: УНІАН

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

"Зараз, за моєю інформацією, він (Абдулганієв, - ред.) перебуває на волі, однак після проведення 14 листопада в мечеті "Хан-Джамі" обшуку запросили або доставили, скажімо так, у відділення правоохоронних органів, де звинуватили у зберіганні екстремістської літератури, яку нібито знайшли під час обшуку, який здійснювали не дуже відомі особи, і після цього його направили до суду", - зазначив він.

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За словами Джеляла, це не перший випадок, коли імама в Криму звинувачують у зберіганні забороненої літератури. "Подібні випадки були десь місяць тому в ялтинському регіоні відразу в чотирьох селищах. Там також було нібито вилучено таку літературу, а саме брошуру "Фортеця мусульманина", яка заборонена в Росії. За словами релігійних діячів, така література не зберігалася в мечеті, вона була підкинута, щоб їх звинуватити", - сказав він.

За рішенням суду люди повинні будуть заплатити штраф. Однак, як повідомив Джелял, вони не готові визнати свою провину і будуть подавати апеляцію на рішення суду.

Довідка. "Нурджулар" – турецька релігійна спільнота. Утворилася після Першої світової війни на основі тафсирів Корану турецького теолога Саїда Нурсі (1876-1960 рр.). За непідтвердженою версією деяких експертів, "Нурджулар" просуває ідею тюркської переваги та необхідність об'єднання ісламського світу під егідою Анкари з метою створення "чистої держави" на основі "освіченого шаріату". Після приходу до влади Ататюрка будь-яка ісламська діяльність в Туреччині була заборонена, і Саїда Нурсі бувло поміщено до в'язниці за написання коментарів до Корану. Зараз лідером ісламської течії "Нурджулар" вважається ісламський релігійний діяч Фетхулах Гюлен, якого Анкара вважає натхненником державного перевороту.

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