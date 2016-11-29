Ігумен монастиря Пантократор зустрівся з українськими дослідниками Афону і схвалив відновлення келії Паїсія Величковського

Про це він сказав під час зустрічі із засновником БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» Дмитром Вороною, повідомляє athos-ukraine.com.

Зокрема, ігумен монастиря зазначив, що преподобний Паїсій Величковський – "всеправославний святий, тому відновлення історичної пам'яті про нього є загальним обов'язком всіх православних християн".

У свою чергу Дмитро Ворона обговорив з настоятелем монастиря етапи відновлення келії Костянтина і Олени, яку було знайдено у червні цього року.

"Думаю, буде правильно, щоб у кожній келії, скиті і монастирі, де подвизався великий аскет, преподобний Паїсій Величковський, горіла невгасима лампада перед його святим образом. Тому відновлення келії Костянтина і Олени на землі Пантократорского монастиря стане для нас великою справою, оскільки ми знову зможемо запалити свічку в тому місці, де наш преподобний почав свій шлях духовного керівника тисяч людей православної віри", - зазначив у розмові з ігуменом монастиря Дмитро Ворона.

Як повідомлялося, у червні цього року на Афоні, неподалік від монастиря Пантократор, групою дослідників Благодійного фонду «Православний спадок України на Святій Горі Афон» була знайдена келія XVII століття, де прийняв чернецтво відомий українець - преподобний Паїсій Величковський. У жовтні фонд презентував на фестивалі православного кіно «Покров» документально-просвітницький фільм «Величковський: шлях над часом», де описаний життєвий шлях і духовна діяльність великого святого.

Зйомки фільму відбувалися на Афоні в монастирях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а також в Іллінському скиту. У Румунії знімальна група побувала в Драгомирні, Секулі і Нямці - монастирях, де преподобний Паїсій Величковський був ігуменом. Фінальний етап зйомок відбувся в Києво-Печерській лаврі.

*** Преподобний Паїсій Величковський - уродженець Полтави, православний старець, аскет, святий, служіння якого проходило в Україні, на Афоні і в Молдавії. Паїсій Величковський відомий також як перекладач праць святих отців з грецької мови.

Зокрема, він перевів на церковнослов'янську мову «Добротолюбіє» - улюблене духовне читання ченців і мирян. Величковський - один з тих, хто відродив забуті традиції чернечого життя - старецтва, спільножительного чернецтва і Іісусової молитви.