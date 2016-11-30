Develop Ukraine: розвиток кластерів

Києво-Могилянська бізнес-школа [kmbs] у партнерстві з міжнародною агенцією кластерного розвитку Cluster Navigators оголошує національний конкурс-відбір управлінців з амбіціями розвитку регіонів.

Проект покликаний сприяти масштабному розвитку України через створення кластерів.

Управлінці, які:

спроможні мислити і діяти на рівні розвитку регіону;

є представниками бізнесу, влади, освітніх інституцій, громадського сектору;

планують ініціювати або вже ініціювали кластер в Україні

отримають грант на навчанняна Першій Школі розвитку кластерів по методології запуску і реалізації кластерних ініціатив.

Про кластери

Кластер – географічна концентрація організацій навколо однієї smart-спеціалізації, які одночасно конкурують і співпрацюють між собою. Чилійське вино, баварські автомобілі, стільці у італійському містечку Удіне, цукрова тростина в Бразилії – приклади кластерів, яких тисячі у світі. Сьогодні більш ніж 75 країн світу мають програми з розвитку кластерів.

Компанія у кластері автоматично має більш виграшну позицію, ніж “бізнес-одинак”. Економіки з сильними кластерами мають вищий рівень інновацій, вищу продуктивність, більше підприємливості і стартапів, і головне – більший експорт з високою доданою цінністю. Кластери стають двигуном, який залучає багатство в регіон.

Києво-Могилянська бізнес-школа нарощує свою експертизу з кластерного розвитку з 2012 року. Експерти kmbs вивчали світові практики кластерних ініціатив у Нідерландах, Італії, Швейцарії, Естонії, США, Чилі, Бразилії, Аргентині. З 2013 року школа співпрацює з агенцією кластерного розвитку Cluster Navigators, а в 2015 на запрошення kmbs Україну відвідав її засновник і президент Іфор Ффоукс-Вільямс – один з найвпливовіших світових експертів з кластерного розвитку, має досвід співпраці з більш ніж 1000 кластерами у 50 країнах світу.

Міжнародний досвід показав, що ключовий критерій успіху кластерної ініціативи – спеціально підготовлені управлінці, які стають лідерами запуску і розвитку кластеру. Тож щоб впровадити і підтримувати позитивний, довгостроковий та сталий економічний прогрес, Україні потрібні сильні регіональні «драйвери».

Подати аплікацію та дізнатися більше про проект можна тут - http://www.cluster.kmbs.ua/

Контактна особа: Дарія Нежуга, менеджер Школи розвитку кластерів, dn@kmbs.ua, [067] 999 80 02, [044] 490 6635.



