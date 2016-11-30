У Львові екс-депутат райради відсудив у активіста 5 тисяч гривень за пост у соцмережі

Апеляційний суд Львівської області частково задовольнив позов Бабія до керівника організації «Громадський контроль Яворівщини» Юрія Кенцала, зобов'язавши активіста відшкодувати моральну компенсацію, повідомляє Zaxid.net.

Як йдеться у рішенні Апеляційного суду Львівської області, свій позов Григорій Бабій подав ще у червні 2015 року, – після того, як на сторінці «Громадського контролю Яворівщини» з'явився допис з інформацією про лікування тоді ще депутата райради Бабія.

Читайте такожЛьвівська облрада вимагає покарати чиновників, які задекларували надмірні статки

На судовому засіданні сам Бабій заявив, що у травні 2015 року після того, як його облили зеленкою, він лікувався в офтальмологічному відділенні місцевої лікарні. «За його відсутності, порушуючи режим роботи лікарні в офтальмологічне відділення зайшов відповідач і шахрайським способом, використовуючи засоби стеження і таємної відеозйомки, користуючись недосвідченістю чергової медсестри, незаконно відзняв та пізніше оприлюднив інформацію, що містилися в його медичних документах, зокрема в історії хвороби», – наводяться у рішенні Апеляційного суду слова Бабія.

Під час судового засідання він заявив, що публікація даних з історії хвороби порушила його конституційні права, через що у нього «відбулися нервові зриви, порушився сон, зіпсувалися стосунки з оточуючими людьми».Через це він витратив на лікування 900 грн, а спричинену моральну шкоду оцінив у 15 тисяч гривень.

Цікаво, що Яворівський райсуд у серпні 2016 р. відмовився задовільняти позов Григорія Бабія, оскільки той не надав фактів заподіяння моральної шкоди. Натомість Апеляційний суд Львівської області частково задовольнив позов екс-депутата, зобов'язавши Кенцала замість 15 тис. грн виплатити 5 тис. грн.

Конфлікти між Кенцалом та Бабієм виникали й раніше. У січні 2015 року Григорій Бабій та ще кілька депутатів Яворівської райради виганяли Кенцала із засідання депутатської комісії, погрожуючи вбивством.