У Львові екс-депутат райради відсудив у активіста 5 тисяч гривень за пост у соцмережі
Екс-депутат Яворівської райради Григорій Бабій відсудив у місцевого активіста 5 тис. грн моральної компенсації за публікацію інформації про стан здоров'я.
Апеляційний суд Львівської області частково задовольнив позов Бабія до керівника організації «Громадський контроль Яворівщини» Юрія Кенцала, зобов'язавши активіста відшкодувати моральну компенсацію, повідомляє Zaxid.net.
Як йдеться у рішенні Апеляційного суду Львівської області, свій позов Григорій Бабій подав ще у червні 2015 року, – після того, як на сторінці «Громадського контролю Яворівщини» з'явився допис з інформацією про лікування тоді ще депутата райради Бабія.
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На судовому засіданні сам Бабій заявив, що у травні 2015 року після того, як його облили зеленкою, він лікувався в офтальмологічному відділенні місцевої лікарні. «За його відсутності, порушуючи режим роботи лікарні в офтальмологічне відділення зайшов відповідач і шахрайським способом, використовуючи засоби стеження і таємної відеозйомки, користуючись недосвідченістю чергової медсестри, незаконно відзняв та пізніше оприлюднив інформацію, що містилися в його медичних документах, зокрема в історії хвороби», – наводяться у рішенні Апеляційного суду слова Бабія.
Під час судового засідання він заявив, що публікація даних з історії хвороби порушила його конституційні права, через що у нього «відбулися нервові зриви, порушився сон, зіпсувалися стосунки з оточуючими людьми».Через це він витратив на лікування 900 грн, а спричинену моральну шкоду оцінив у 15 тисяч гривень.
Цікаво, що Яворівський райсуд у серпні 2016 р. відмовився задовільняти позов Григорія Бабія, оскільки той не надав фактів заподіяння моральної шкоди. Натомість Апеляційний суд Львівської області частково задовольнив позов екс-депутата, зобов'язавши Кенцала замість 15 тис. грн виплатити 5 тис. грн.
Конфлікти між Кенцалом та Бабієм виникали й раніше. У січні 2015 року Григорій Бабій та ще кілька депутатів Яворівської райради виганяли Кенцала із засідання депутатської комісії, погрожуючи вбивством.