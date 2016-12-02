Сьогодні у Тернополі розпочнеться триденний фестиваль "JazzBez"

Як повідомили УНІАН організатори фесту, цьогоріч на ньому виступлять джазові колективи з десятка країн.

«Ми намагаємося виконати дві умови. По-перше, щоб рівень музикантів був цікавим для глядачів, а по-друге, представити якомога більшу географію виконавців. І цього року виконати усі ці умови вийшло якнайкраще. Наприклад, у останній день фестивалю виступатиме колектив «SistersinJazz», усі учасниці якого з різних країн», – зазанчив один з організаторів фестивалю у Тернополі Олег Макогін.

Загалом до Тернополя приїдуть виконавці з Америки, Куби, Іспанії, Швеції, Норвегії, Польщі, Молдови, Японії та ін.

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Організатори обіцяють різні стилі джазу.

«Відрадно, що фестиваль знайшов у Тернополі своїх прихильників, проводиться у місті регулярно і стає елітною візитівкою початку зимових вечорів у місті», – зауважив начальник управління культури та мистецтв міськради Олександр Смик.

Організатори фестивалю у Тернополі є мистецьке об’єднання «Коза», музичний центр «Бастер» та міська рада.

«Довідка УНІАН. Міжнародний фестиваль «Jazz Bez» започатковано у 2000-му році з ініціативи львівського мистецького об’єднання «Дзиґа» та Польського Інституту в Києві. Фестиваль проводиться одночасно в містах України та Польщі в першій половині грудня. Фестивальні виступи не носять конкурсного характеру, а є представленням нових програм джазових музикантів світу, світових тенденцій та сучасних віянь у джазовій музиці.

У Тернополі фестиваль не проводився в деякі роки. Цього року проводиться вдесяте.