Відома майстриня відкрила у Львові музей автентичного українського одягу (фото)
15:00, 02 грудня 2016Суспільство
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Український колекціонер, майстер з виготовлення жіночих прикрас та ляльок в етно-стилі Роксоляна Шимчук відкрила у Львові приватний музей автентичного українського одягу.
Музей сформований з відомої приватної колекції / Фото УНІАН
У музеї представлений народний одяг практично з усіх куточків України. Колекцію, яка є досить відомою у Львові, Шимчук почала збирати ще із 1989 року. Вона налічує сотні експонатів.
Під час інавгурації президента України Петра Порошенка його дружина Марина до вечірньої сукні вбрала традиційне для жіночого українського святкового вбрання намисто з жовтого перламутру авторства Шимчук.
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