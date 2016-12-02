Відома майстриня відкрила у Львові музей автентичного українського одягу (фото)

У музеї представлений народний одяг практично з усіх куточків України. Колекцію, яка є досить відомою у Львові, Шимчук почала збирати ще із 1989 року. Вона налічує сотні експонатів.

Під час інавгурації президента України Петра Порошенка його дружина Марина до вечірньої сукні вбрала традиційне для жіночого українського святкового вбрання намисто з жовтого перламутру авторства Шимчук.