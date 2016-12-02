У Тернополі затримали повію з Росії (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у серпні 25-річна дівчина, яка тимчасово проживає в Тернополі, познайомилася з чоловіком, який переконав її надавати інтимні послуги.

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В обов'язки сутенера входили винайм квартири, розміщення реклами на сторінках інтернет-сайтів порнографічного спрямування, а також охорона дівчини. За свої послуги він брав 40% від заробленого.

Дівчина за день обслуговувала 3-4 клієнтів, за візит отримувала 600 грн.

42-річного сутенера затримали відповідно до статті 208 КПК України.

Також під час затримання у квартирі були знайдені шприци та наркотичні речовини - марихуана й опій.

Встановлено, що дівчина – вже судима за зберігання та вживання наркотиків.

У ході обшуку поліцейські вилучили комп'ютерну техніку з якої розміщувалися оголошення на сайтах, мобільні телефони та наркотики.