У Тернополі затримали повію з Росії (фото)
Дівчина за день обслуговувала 3-4 клієнтів, за візит отримувала 600 грн.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у серпні 25-річна дівчина, яка тимчасово проживає в Тернополі, познайомилася з чоловіком, який переконав її надавати інтимні послуги.
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В обов'язки сутенера входили винайм квартири, розміщення реклами на сторінках інтернет-сайтів порнографічного спрямування, а також охорона дівчини. За свої послуги він брав 40% від заробленого.
Дівчина за день обслуговувала 3-4 клієнтів, за візит отримувала 600 грн.
42-річного сутенера затримали відповідно до статті 208 КПК України.
Також під час затримання у квартирі були знайдені шприци та наркотичні речовини - марихуана й опій.
Встановлено, що дівчина – вже судима за зберігання та вживання наркотиків.
У ході обшуку поліцейські вилучили комп'ютерну техніку з якої розміщувалися оголошення на сайтах, мобільні телефони та наркотики.