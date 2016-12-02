У Сумах від ускладнень грипу помер чоловік
19:10, 02 грудня 2016Суспільство
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У Сумах від ускладнень грипу помер 52-річний чоловік.
У Сумах від ускладнень грипу помер чоловік / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко.
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Згідно із повідомленням, 52-річний чоловік помер ввечері 1 грудня у Сумській обласній інфекційній лікарні від двосторонньої пневмонії. Ця хвороба стала наступною стадією після грипу «А». Це підтвердили результати лабораторного аналізу, зазначив лікар.
Нагадаємо, у листопаді від ускладнень грипу типу «А» у Сумах помер 13-річний хлопчик.
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