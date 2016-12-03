На Херсонщині заступника голови міськпрокуратури затримано за одержання 300 тисяч гривень хабара
У Херсонській області Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою затримали заступника керівника Каховської місцевої прокуратури за одержання 300 тис. грн неправомірної вигоди.
Як повідомили УНІАН у прес-підрозділі управління СБУ в Херсонській області, вимагач вимагав від місцевого підприємця гроші за закриття кримінального провадження, відкритого за фактом самовільного заволодіння земельною ділянкою та будівництва. Справу проти підприємця було порушено за матеріалами УСБУ в Херсонській області.
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За даними прес-підрозділу, побоюючись бути затриманим на хабарі, прокурор постійно змінював умови і місце зустрічі для передачі грошей, а також суму неправомірної вигоди, яка іноді досягала 0,5 млн грн.
1 грудня правоохоронці затримали хабарника у його службовому кабінеті під час отримання 300 тис. грн.
Тривають слідчі дії, затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
Як повідомляв УНІАН, раніше представник УСБУ в Херсонській області повідомив, що заступника керівника Каховської міської прокуратури затримано за отримання 400 тис. грн. неправомірної вигоди.
Місцеві ЗМІ стверджували, що за попередніми даними, повна сума, яку вимагав посадовець, становить 1 млн грн.