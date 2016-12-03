Ігри в математику й планшети замість зошитів: в Україні є попит на школу сучасного фінського типу

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ірина була вражена садочком, де не змушують писати і читати, проте навчають вирішувати свої побутові проблеми, а найголовнішою навичкою вважають вміння товаришувати. Її приголомшила школа, де панує свобода, а вчитель – це друг, а не наглядач. Де діти ходять босі, замість підручників використовують планшети, а в 12 років уже приймають дорослі рішення. Жінка давно про це мріяла, а Фінляндія стала останньою краплею, яка переконала її відкрити власний навчальний заклад.

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Тепер це школа в містечку Коростишів – один клас на десять дітей. Першачкам викладають традиційну шкільну програму у формі гри. З учителем можна дискутувати, висловлюватися, не піднімаючи руки. Рахувати тут вчаться за допомогою зайців, кожен працює на індивідуальній дошці та з планшетами. Діти не зубрять, а граються в математику та інші предмети – і їм це подобається. На перерві не забороняється подуріти, бо для дітей це цілком природньо. "Нормальна дитина – вона повинна бігати, а не ходити по струнці", - кажуть дорослі.

Перерви і фізкультуру на свіжому повітрі в українські реалії пані Ірина теж перенесла з фінського досвіду. Діти отримують прогулянки та фізичне навантаження в будь-яку погоду, окрім шторму та лютих морозів. На уроках основному вчителю допомагає ще один педагог. Пані Ірина вважає цей елемент фінської освіти таким, що суттєво поліпшив би ситуацію в усіх українських школах. Особливо там, де великі класи. Помічник допомагає тим, хто не так швидко сприймає матеріал. Він може окремо пояснити тему, яку дитина не зрозуміла або пропустила.

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Пані Ірина дуже непокоїлася, коли відкривала приватну школу. Першими до неї прийшли батьки, що вже проходили початкову школу зі старшими дітьми. "Тут більше свободи, більше гри, чого немає у звичайній школі", - пояснюють дорослі. Пані Ірина тепер напевне знає, що в суспільстві великий попит на сучасну освіту – де більше свободи, менше муштри, де дітей учать мислити, а не зубрити.