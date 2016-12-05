"Орли своїх не кидають!": журналісти розповіли про двох загиблих у Княжичах поліцейських

Журналісти побували на місці НП, дізналися подробиці жахливої події, передає Сегодня.

Біля будинку, де сталася перестрілка, перебували два поліцейських авто, одне з яких було зрешечене кулями (там у момент затримання перебували четверо загиблих — Ред.). Місцеві жителі кажуть, що нічого не чули.

Загинули двоє поліцейських охорони (Сергій Орлов і Євген Куртев), двоє оперативників (Олександр Маніца та Юліан Рудько) і КОРДовець (Віталій Валецький).

"Останнім часом тут часто грабували будинки — мало не через день. А в будинку, біля якого сталася стрілянина, сигналізація спрацьовувала два або три рази за останній місяць — може, злочинці так намагалися заплутати поліцію охорони. Тут постійно ніхто не жив, а іноді приїжджала жінка з дітьми. А будинок, де була засідка, ми називаємо "циганським" — він дуже схожий на замок", — розповів житель Княжичів Андрій.

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Журналісти розшукали друзів та рідних загиблих поліцейських. "Віталіка Валецького ми ставили у приклад іншим. Це скромний хлопець, який буквально жив своєю роботою. Був співробітником спеціального призначення "Сокіл", пізніше поставив собі за мету працювати в КОРДі, і це у нього вийшло. Пам'ятаю, коли йшли тести, він буквально втік на роботу. А якщо хтось не вірив у реформи, він відповідав скептикам: "Зарплата меншою не стане, а щось в кращу сторону точно зміниться". Немає слів! Ми шоковані. У Віталіка залишилися двоє маленьких дітей", — розповіли колеги Валецького.

Рідні поліцейського охорони Сергія Орлова з Броварів дізналися про його смерть від журналістів. "Ми з ним навчалися разом у школі, потім він став нашим кумом, приїжджав допомагати нам будувати будинок. У міліцію пішов слідами батька. У нього навіть у школі було прізвисько "Мент", він мріяв працювати у спецназі", — розповів нам Валерій.

Подруга сім'ї, Тетяна Орлова, додала, що незважаючи на невелику зарплату, Сергій завжди відповідав, що ця робота — його покликання: "У минулому році у мого синочка був день народження — йому виповнився рік. У нас були проблеми, не було грошей. Так Сергій сказав: "Танюхо, ти чому засмутилася! Я саме отримаю зарплату і куплю що треба. Список напиши мені". І це говорить людина, яка ледве виживала на свою зарплату. Ми з ним ще й однофамільці. Запам'яталася його фраза: "Орли своїх не кидають!".