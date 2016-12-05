"Орли своїх не кидають!": журналісти розповіли про двох загиблих у Княжичах поліцейських
Страшна трагедія сталася у ніч на неділю в елітному селищі Княжичі під Києвом. Правоохоронці з трьох підрозділів помилково перестріляли один одного. На місці загинули п'ятеро людей.
Журналісти побували на місці НП, дізналися подробиці жахливої події, передає Сегодня.
Біля будинку, де сталася перестрілка, перебували два поліцейських авто, одне з яких було зрешечене кулями (там у момент затримання перебували четверо загиблих — Ред.). Місцеві жителі кажуть, що нічого не чули.
Загинули двоє поліцейських охорони (Сергій Орлов і Євген Куртев), двоє оперативників (Олександр Маніца та Юліан Рудько) і КОРДовець (Віталій Валецький).
"Останнім часом тут часто грабували будинки — мало не через день. А в будинку, біля якого сталася стрілянина, сигналізація спрацьовувала два або три рази за останній місяць — може, злочинці так намагалися заплутати поліцію охорони. Тут постійно ніхто не жив, а іноді приїжджала жінка з дітьми. А будинок, де була засідка, ми називаємо "циганським" — він дуже схожий на замок", — розповів житель Княжичів Андрій.
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Журналісти розшукали друзів та рідних загиблих поліцейських. "Віталіка Валецького ми ставили у приклад іншим. Це скромний хлопець, який буквально жив своєю роботою. Був співробітником спеціального призначення "Сокіл", пізніше поставив собі за мету працювати в КОРДі, і це у нього вийшло. Пам'ятаю, коли йшли тести, він буквально втік на роботу. А якщо хтось не вірив у реформи, він відповідав скептикам: "Зарплата меншою не стане, а щось в кращу сторону точно зміниться". Немає слів! Ми шоковані. У Віталіка залишилися двоє маленьких дітей", — розповіли колеги Валецького.
Рідні поліцейського охорони Сергія Орлова з Броварів дізналися про його смерть від журналістів. "Ми з ним навчалися разом у школі, потім він став нашим кумом, приїжджав допомагати нам будувати будинок. У міліцію пішов слідами батька. У нього навіть у школі було прізвисько "Мент", він мріяв працювати у спецназі", — розповів нам Валерій.
Подруга сім'ї, Тетяна Орлова, додала, що незважаючи на невелику зарплату, Сергій завжди відповідав, що ця робота — його покликання: "У минулому році у мого синочка був день народження — йому виповнився рік. У нас були проблеми, не було грошей. Так Сергій сказав: "Танюхо, ти чому засмутилася! Я саме отримаю зарплату і куплю що треба. Список напиши мені". І це говорить людина, яка ледве виживала на свою зарплату. Ми з ним ще й однофамільці. Запам'яталася його фраза: "Орли своїх не кидають!".