Власник виведеного з Криму судна зустрівся з Луценком і довів, що не порушував закони України

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

За даними ГПУ, 2 грудня відбулася зустріч генерального прокурора Юрія Луценка з власником компанії, який у 2015 році з патріотичних міркувань прийняв рішення вивести власний бізнес з окупованого Криму. З цією метою, судно, яке належало підприємцю, було виведено на материкову частину України.

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У прокуратурі повідомили, що 22 червня 2015 року капітану судна, після переходу до порту Бердянська, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

"Численні спроби власника компанії довести відсутність злого умислу і безпідставність висунутих звинувачень закінчувались нічим. Тільки після того, як вказана справа, за зверненням народного депутата України Мустафи Джемілєва, була взята на особистий контроль генеральним прокурором України Юрієм Луценком, яким визначено підслідність за прокуратурою Автономної Республіки Крим, було проведено об’єктивне і неупереджене розслідування цієї справи", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, проаналізувавши зібрані під час досудового розслідування докази, процесуальний керівник прийняв рішення про відсутність у діях капітана судна складу злочину, передбаченого ст. 332-1 ККУ, і закриття кримінального провадження, про що було повідомлено власнику судна під час зустрічі.