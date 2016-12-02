Україна передала НАТО інформацію про можливе завезення із Сирії в Крим хімічної зброї

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомила голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від «БПП» Ірина Фріз.

«Ми передали аналітичну доповідь стосовно конкретних фактів, які свідчать про мілітаризацію Криму, зокрема, стосовно формування РФ на території Криму сучасної військової бази, яка є стратегічним об’єктом, націленим вже не проти України, а проти країн-членів НАТО. Також у доповіді надані факти, які свідчать про можливе перевезення конвенційного (звичайного) та неконвенційного (забороненого) озброєння з території Криму у напрямку Сирії, а також із Сирії в напрямку окупованого Криму», - сказала вона.

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Як приклад політик вказала на прибуття наприкінці жовтня до Феодосійського порту судна «Nadalina», яке розвантажувалося в режимі підвищених заходів безпеки. «Порт залишили всі цивільні особи, і охорона здійснювалася військовими підрозділами. Інформація, яку ми отримали, може говорити про розвантаження 8-10 контейнерів, які є композитними ящиками для перевезення особливо небезпечного вантажу. Виходячи з маршруту та з того, що судно перевозило виключно ці 8-10 контейнерів, які вивантажувалися достатньо довго – по 30 хвилин кожний, що є нетипово, ми зробили висновок, що, скоріш за все, мова йде про розвантаження боєприпасів калібру приблизно 200 мм, і, скоріш за все, це хімічна зброя. Аналіз вигляду контейнерів та його розмірів дозволив припустити, що ящики подібні до тих, які використовувались для іракських ракет «Барак-70» із хімічними боєголовками", - повідомила Фріз.

Крім того, за її словами, є інформація, яка свідчить про перевезення з Криму до Сирії ракетних систем. «23 листопада Босфорську протоку перетнуло судно Кізіл-60, яке було придбано у України в 2015 році через монгольську фірму. Зараз воно активно використовується для транспортування озброєння російським флотом із Криму та Новоросійська на територію Сирії. Останній рейс, судячи з усього, перевіз контейнерну ракетну систему типу Club K», - деталізувала вона.

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При цьому Фріз зазначила, що ці висновки були зроблені в результаті аналізу HUMINT та відкритих даних MarineTraffic, системи, яка аналізує дані суден в режимі on-line та на підставі аналізу соціальних мереж, який «дозволив виявити взаємозв’язок як мінімум двох родин, які походять із Сирії і зараз проживають на території ЄС та контролюють компанії, які обслуговують порти на території окупованого Криму і транспортують легальні та нелегальні вантажі з території Сирії в Крим, а також нелегальних мігрантів із Сирії до ЄС». «Вся ця, але більш детальна інформація, була передана НАТО», - наголосила глава делегації.