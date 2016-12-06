В СБУ пояснили причини недопуску журналістів на відкриття телевежі у Слов’янську
Служба безпеки пояснює недопуск журналістів на подію під час відкриття вежі на горі Карачун за участю президента України особливістю роботи "в польових умовах".
Відповідне пояснення поширила речник СБУ Олена Гітлянська.
"Хочу прояснити ситуацію з недопущення кількох журналістів на подію під час відкриття вежі на горі Карачун за участю Президента України та від імені керівництва Служби вибачитися за можливу переоцінку співробітниками рівня загроз", - сказано у повідомленні.
"Представники ЗМІ, яким був обмежений доступ на подію, за наявною інформацією, є фігурантами кримінальних проваджень, у тому числі за незаконне зберігання зброї або не надали правоохоронцям документів, що підтверджують їхні особи. Можливості оперативно з’ясувати деталі ситуації в "польових" умовах не було, тому для забезпечення безпеки заходу їм було обмежено доступ на подію", - пояснює вона.
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Також Гітлянська зазначила, що "рішення приймалося виключно щодо окремих осіб, а не медіа, від яких вони подали заявки".
"Законодавство надає право правоохоронцям обмежувати доступ до об'єктів де відбуваються охоронні заходи, за наявності підстав для цього. Тому з метою безпеки було ухвалено відповідне рішення", - наголосила речник.
Також вона пообіцяла, що керівництво СБУ ретельно перевірить доцільність дій співробітників із недопущення журналістів на подію.
Як повідомляв УНІАН, 5 грудня у Слов’янську на горі Карачун відкрили відновлену телевежу, яку було зруйновано під час бойових дій і яка передаватиме сигнал українських мовників.