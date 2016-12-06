В СБУ пояснили причини недопуску журналістів на відкриття телевежі у Слов’янську

Відповідне пояснення поширила речник СБУ Олена Гітлянська.

"Хочу прояснити ситуацію з недопущення кількох журналістів на подію під час відкриття вежі на горі Карачун за участю Президента України та від імені керівництва Служби вибачитися за можливу переоцінку співробітниками рівня загроз", - сказано у повідомленні.

"Представники ЗМІ, яким був обмежений доступ на подію, за наявною інформацією, є фігурантами кримінальних проваджень, у тому числі за незаконне зберігання зброї або не надали правоохоронцям документів, що підтверджують їхні особи. Можливості оперативно з’ясувати деталі ситуації в "польових" умовах не було, тому для забезпечення безпеки заходу їм було обмежено доступ на подію", - пояснює вона.

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Також Гітлянська зазначила, що "рішення приймалося виключно щодо окремих осіб, а не медіа, від яких вони подали заявки".

"Законодавство надає право правоохоронцям обмежувати доступ до об'єктів де відбуваються охоронні заходи, за наявності підстав для цього. Тому з метою безпеки було ухвалено відповідне рішення", - наголосила речник.

Також вона пообіцяла, що керівництво СБУ ретельно перевірить доцільність дій співробітників із недопущення журналістів на подію.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня у Слов’янську на горі Карачун відкрили відновлену телевежу, яку було зруйновано під час бойових дій і яка передаватиме сигнал українських мовників.