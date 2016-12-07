У Дніпрі відкрили меморіальну дошку на честь поета Галича (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпровської міськради, в урочистому відкритті взяв участь Дніпровський міський голова Борис Філатов.

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Пам’ятний знак встановлено в центрі міста на вул. Старокозацька, 74, на будинку, де в ранньому дитинстві жив митець. Захід приурочений до проведення в місті I Міжнародного Фестивалю авторської пісні «Облака» імені Олександра Галича, який проходить в рамках програми Бориса Філатова «Культурна столиця».

Сьогодні о 19 годині в Дніпрі також відбудеться гала-концерт фестивалю, в якому візьмуть участь барди з України, Росії та Ізраїлю.

Довідка. Олександр Аркадійович Галич (Гінзбург) народився в Катеринославі (нині Дніпро) 19 жовтня 1918 року в родині службовців. Він прожив у місті два роки, потім сім'я переїхала до Севастополя, а в 1923 році – до Москви, де Олександр Гінзбург прожив до еміграції. Галич – творчий псевдонім, складений з букв прізвища, імені та по батькові. За п'єсами Галича йшли вистави в багатьох театрах Радянського Союзу. Він написав сценарії до відомих фільмів «Вірні друзі», «На семи вітрах», «Дайте книгу скарг», «Та, що біжить по хвилях». Олександр Галич – основоположник жанру сатиричної політичної пісні в СРСР, відкрито критикував переслідування інакодумців та спосіб життя представників влади.