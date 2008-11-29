Будівництво заводу "Ворскла сталь" заморожене

Будівництво електрометалургійного заводу «Ворскла сталь» (с. Дмитрівка, Полтавська обл.) до кінця року заморожене через труднощі з фінансуванням. Про це журналістам повідомив заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Сергій ЯСИНСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «до кінця поточного року будівництво такого об`єкту як «Ворскла сталь» заморозили. На скільки – не відомо, оскільки це все виключно кредитні гроші. Фінансові установи не можуть дати такі кредити, а обслуговування процентних ставок економічно невигідно. Тому будівництво заморожене до кращих днів».

Як повідомляв УНІАН, зареєстрована в 2004 році компанія “Ворскла сталь” у даний час здійснює проект будівництва електрометалургійного заводу прямого відновлення заліза з використанням природного газу на землях Дмитрівської сільради, біля м. Комсомольськ Полтавської області. Постачальниками установок прямого відновлення заліза і сталеливарного устаткування є MIDREX Technologies (США) і VAI/Siemens (Австрія). Потужність заводу “Ворскла сталь” складає 3 мільйони тонн слябів на рік, що складає близько 8-10% об`єму виробництва металургійної галузі України. Планується створити понад 3 тисячі робочих місць безпосередньо на виробництві і до 10 тисяч - в суміжних галузях.