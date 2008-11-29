Синод УПЦ МП мусив змінити своє рішення щодо голови Сумської єпархії

Синод Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) призначив нового єпископа в Сумську єпархію. Новим єпископом Сумським і Охтирським став єпископ ЄВЛОГІЙ (ГУТЧЕНКО).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської єпархії, таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Священного синоду УПЦ МП. Колишній глава Сумської єпархії ІЛАРІЙ (ШИШКОВСЬКИЙ) призначений єпископом Макарівським, вікарієм Київської Митрополії.

Єпископ ЄВЛОГІЙ (ГУТЧЕНКО) народився у 1967 році в Одесі. Навчався в Одеській і Московській духовних семінаріях. У 1991 р. пострижений у чернецтво. У 1995 був зведений у сан архімандрита. З 1998 працював ректором Одеської духовної семінарії. У листопаді 2007-го року був призначений єпископом Кременчуцьким і Лубенським.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому засіданні синоду УПЦ МП єпископом Сумським і Охтирським та керуючим Сумською єпархією Синод призначив ІОАННА (СІОПКО), колишнього архієпископа Херсонського і Таврійського, звільнивши його від управління Херсонською єпархією. Натомість, єпископом Херсонським і Таврійським, керуючим Херсонською єпархією було призначено єпископа ІЛАРІЯ (ШИШКОВСЬКОГО).

Але херсонські парафіяни вкрай негативно поставилися до такої ротації. Тому синод УПЦ МП змушений був повернути єпископа ІОАННА (СІОПКО) до керування Херсонською єпархією, а в Суми було призначено іншого священнослужителя.