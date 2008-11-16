Синод УПЦ переставив місцями єпископів і зняв священника-журналіста

Священний синод Української православної церкви, засідання якого відбулося під головуванням Митрополита Київського і всієї України Блаженнійшого ВОЛОДИМИРА, ухвалив рішення про звільнення єпископа Сумського й Охтирського ІЛАРІЯ (ШИШКОВСЬКОГО) від управління Сумською єпархією. Таке рішення Священний синод ухвалив, заслухавши рапорт голови Церковного суду УПЦ МП митрополита Чернівецького і Буковинського ОНУФРІЯ «про судові діяння і стан справ у Сумській єпархії».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Сумської єпархії, архієпископом Сумським й Охтирським і керівником Сумською єпархією синод призначив преосвященного ІОАННА (СІОПКА), колишнього архієпископа Херсонського і Таврійського, звільнивши його від управління Херсонською єпархією.

Натомість, єпископом Херсонським і Таврійським, керівником Херсонською єпархією призначений єпископ ІЛАРІЙ (ШИШКОВСЬКИЙ).

Одночасно синод затвердив указ керівника Сумською єпархією (№ 16 від 15.04.2008) щодо звільнення протоієрея Георгія БАВИКІНА з посади настоятеля Спасо-Преображенського кафедрального собору міста Суми.

За порушення церковної дисципліни синод заборонив клірику Сумської єпархії протоієреєві Г.БАВИКІНУ богослужіння строком на три роки «до повного каяття». Настоятелем Спасо-Преображенського кафедрального собору м. Суми призначений архієрей - керівник Сумської єпархії.

Як передає кореспондент УНІАН, прийняте синодом УПЦ МП рішення стало наслідком тривалого непорозуміння і протистояння між ІЛАРІЄМ і Г.Бавикіним. Останній має великий авторитет серед парафіян собору і віруючих обласного центру, і є чи не єдиним в Україні серед священнослужителів членом Національної спілки журналістів України, а також веде щотижневу православну програму на одному з сумських телеканалів.