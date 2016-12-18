Порошенко зателефонував звільненому "кіборгу" Колодію та подякував за стійкість

Президент України Петро Порошенко зателефонував звільненому з полону бойовиків «кіборгу» Тарасу Колодію і привітав його зі звільненням.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Ми зробили усій країні подарунок на Миколая. Подякував Тарасові за стійкість і мужність», - написав Порошенко.

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Також президент зателефонував до його матері Галині Мирославівні і подякував їй за сина.

«При нагоді буду радий привітати Тараса особисто», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з полону бойовиків звільнили останнього "кіборга" Донецького аеропорту Тараса Колодія.

Його звільнення після майже двох років полону відбувалося шляхом переговорів за сприяння Української православної церкви.

26-річний Колодій родом зі Львова. Його мобілізували у серпні 2014 року. Спочатку десантник 80-ї аеромобільної бригади служив у Костянтинівці, потім захищав Донецький аеропорт. Саме там потрапив у полон бойовиків «ДНР».