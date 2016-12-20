В Україні знімуть повнометражний бойовик на історичну тематику

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомили учасники знімального процесу.

«ЕКС» означає «експропріація». Стрічка розповідатиме про події, що відбуваються на Західній Україні у 1932 році: революційна акція бійців підпільної української організації проти радянської влади перетворюється на криваву бійню.

За словами автора сценарію Ярослава Яріша, на ідею його надихнула творчість американського режисера та актора Квентіна Тарантіно.

«Я не хотів його пародіювати, але мені сподобався символізм у його творчості, і хотілося написати щось подібне, такого характеру… Я вирішив написати про українських революціонерів, хлопці давно це заслужили. Про них щось зробити… створити збірний образ українського повстанця», – пояснив він.

Режисер Сергій Лисенко розповів, що акторський склад поки не сформований повністю.

«Стосовно акторів. По-перше, не весь акторський склад ще затверджено. По-друге, моїм принципом на цьому фільмі, і я дуже радий, що продюсер Андрій Границя його зі мною розділяє, стало те, що ми хочемо заявити якомога більше молодих, нікому невідомих талановитих акторів… Поки принцип такий – нові «свіжі» виконавці, які в потенціалі мають стати новими українськими зірками», – сказав він.

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Лисенко уточнив, що сценарій базується на реальних подіях.

«Загальний бюджет фільму складає понад 25,5 млн грн. Половину цієї суми дає держава – 12,840 млн грн», – повідомив голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.

Перші зйомки картини відбулися у Львові та Львівській області 16 та 17 грудня. Подальші зйомки відбудуться у квітні- травні 2017 року. А сам вихід фільму заплановано на початок 2018 року.

Фільм є переможцем 8-го конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно, контракт із Держкіно про отримання державної фінансової підтримки на виробництво фільму підписала продакшн-компанія «Т.Т.М.».

До складу знімальної групи увійшла команда відомих українських кінематографістів: режисер – Сергій Лисенко; автор сценарію – Ярослав Яріш; оператор-постановник – Сергій Михальчук; художник-постановник – Влад Одуденко; композитор – Олександр Ярмола; художник по костюмах – Наталя Скаржепа; продюсер – Андрій Границя.