В Одесі водій на смерть збив дитину на пішохідному переході та намагався втекти

В Одесі сьогодні затриманий 19-річний водій, що смертельно травмував малолітню дитину на пішохідному переході.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, близько 16:00 на вул. Генерала Петрова правоохоронці звернули увагу на автомобіль Toyota, який на великій швидкості рухався по міжквартальних проїздів.

Помітивши поліцейських, водій зупинив машину і намагався втекти, але був затриманий.

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"Під час перевірки інспектори встановили, що 19-річний порушник вчинив наїзд на неповнолітнього пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Водій намагався втекти з місця події", - розповіли в прес-службі.

Як з'ясувалося, у цей час на місці дорожньої аварії вже працювали медики, які констатували смерть 8-річного хлопчика.

Патрульні передали затриманого слідчим Нацполіції.