Зростання зарплат, долар по 27,2 і "холодок" у відносинах з ЄС і США: експерти дали прогноз для України у 2017 році

Про це повідомляє Новое Время.

Так, за прогнозами, зарплати зростуть, гривня залишиться на місці. Правда, буде гірше в політиці, але трохи краще в економіці.

2017 рік стане часом вуличної політики

Перший сплеск, на думку політолога Володимира Фесенка, припаде на лютий-березень. Ключовими темами цієї хвилі протестів, як вважає соціолог Ірина Бекешкіна, стануть нові платіжки зі збільшеними сумами за комунальні послуги, обурення підсумками електронного декларування, скандальні записи екс-депутата Олександра Онищенка.

Другий етап почнеться вже в квітні-травні — вуличні протести можуть призвести до відставки деяких міністрів.

Третій етап випаде на осінь — початок політичного сезону, тоді до боротьби за електорат до парламентських партій підключаться позапарламентські, які бажають збільшити власну популярність.

Можливі і протести у локальних випадках, однак до масштабних акцій рівня Майдану справа не дійде, впевнений Фесенко. Утримає ситуацію в спокійному руслі і те, що серед українців рівень довіри до всіх політиків, за словами Фесенка, надзвичайно низький.

Шанси на перевибори невеликі

Критичної стане осінь: початок чергового політсезону і поява нових партій може спровокувати кризу і запустити процес розпуску нинішнього скликання ВР. Але якщо президент і уряд до цього часу доб'ються пожвавлення економіки і поліпшення рівня життя, голоси опозиціонерів-популістів українці не почують.

У будь-якому випадку від нового парламенту експерти нічого доброго не чекають — у ньому будуть слабкі позиції президента, пройде багато невеликих політсил, що вплине на стабільність ВР.

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Серед імен перспективних політиків називають і Надію Савченко. Її авторитет, що тане в центрі і на заході країни, компенсується зростанням популярності серед жителів сходу та зони АТО, впевнений політолог Кулик. Аналітики сходяться на тому, що в разі виборів "партія Савченко" може подолати 5-відсотковий бар'єр.

Що буде з Донбасом

Від псевдореспублік в деякому сенсі втомився навіть Кремль. Політтехнолог Тарас Березовець каже: російська сторона зменшує їх фінансування, ситуація там погіршується. Отже, на цих територіях зростає кількість незадоволених. І їх енергію "вожді" сепаратистів спрямують проти Києва. Тому висока ймовірність ескалації конфлікту, в тому числі і за рахунок локальних спроб захоплення нових територій.

Експерт також вважає, що є високі шанси на зміну ватажків: Олександра Захарченка з "ДНР" та Ігоря Плотницького з "ЛНР" Москва може ліквідувати. “Майже всіх лідерів сепаратистів вбили або посадили, бо ті занадто багато знали,— пояснює Березовець.— А знання — ворог Кремля".

Охолодження у відносинах з ЄС і США

Експерти впевнені, що 2017-й стане одним з найважчих для України з точки зору геополітики. Охолодження відносин з ЄС за ймовірної зміни зовнішньо-політичного курсу Євросоюзу з приходом до влади в ключових країнах його правих.

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Схожа ситуація — і в контактах з США. Тому ризик зниження зовнішнього тиску на політику Кремля в наступному році перетвориться в реальність з високою часткою ймовірності. Зовсім катастрофічною ситуація стане в разі програшу на виборах нинішнього канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Довгоочікуваний безвізовий режим з Євросоюзом не стане проривом для жителів України

Соціолог Володимир Паніотто, директор КМІС, впевнений: безвіз навряд чи сильно збільшить кількість тих, хто виїжджає на роботу або постійне місце проживання в Євросоюз українців, оскільки зв'язок легальної чи нелегальної міграції з візами досить слабка. І в цій сфері великих змін очікувати не варто.

Відкриті двері в Європу не призведуть і до зростання туристичних поїздок українців, як стверджує Елла Лібанова, соціолог і демограф, адже нинішній курс гривні робить масовий відпочинок в ЄС неможливим.

Економіка зросте, але зовсім трохи

За даними Нацбанку, в наступному році економіка України виросте на 2,5%. Такий прогноз у Міжнародного валютного фонду та агентства Fitch Ratings. А згідно з розрахунками в консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку, ВВП може зрости від 1,9% до 4%.

“В найбільшій мірі зростання буде пов'язане з макроекономічною стабільністю, відсутністю ефекту операційних збоїв через конфлікт на сході, — пояснює Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Така стабілізація клімату для ведення бізнесу дозволила приймати рішення про інвестування в цьому році, що дасть ефект на 2017-й".

Але зростання в 2,5%, на його думку, недостатньо для відновлення економіки. Адже в 2014-2015 роках ВВП впав на 17%, уточнює експерт.

"І навіть враховуючи, що в 2016-му економіка зросла на 1,5–2%, незрозуміло, коли ми навіть вийдемо на той рівень, що був до 2014 року",— додає він. У результаті країна може опинитися в смузі нестабільності, а відтік економічно активного населення і капіталів за кордон лише посилиться.

27 гривень за долар

В уряді, якщо орієнтуватися на держбюджет-2017, впевнені: 1 долар повинен коштувати 27,2 грн. Аналітики інвесткомпанії Dragon Capital дають практично схожий прогноз на наступний рік: 27 гривень за долар.

"Якщо не буде ніяких зовнішніх шоків, середньорічний курс буде саме таким",— упевнений Андрій Беспятов, директор аналітичного департаменту Dragon Capital.

Протягом року можливі коливання вартості національної валюти, що нормально для режиму плаваючого валютного курсу, якого дотримується український Нацбанк. Однак істотної девальвації гривні інвестбанкір не прогнозує, так само, як і причин для її зміцнення.

Позиції нацвалюти може похитнути припинення співпраці з МВФ, вважає Олександр Жолудь, старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень. Ще один фактор тиску на гривню — падіння обсягу валютної виручки, що надходить у країну. Це можливо в разі зниження світових цін на основні українські експортні товари: продукцію металургії та сільського господарства.

Час внутрішніх інвесторів

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у вигляді акціонерного капіталу за дев'ять місяців 2016-го склав 3,145 млрд доларів, що на 386,2%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. У 2017-му таких вливань в українську економіку вже не відбудеться. "Ми прогнозуємо ПІІ на рівні 1% ВВП, або трохи більше 1 млрд доларів", — говорить Беспятов з Dragon Capital.

Це пов'язано з тим, що останні два роки прямі іноземні інвестиції спрямовувалися в основному на рекапіталізацію банків. Зараз же більшість іноземних фінустанов закінчили процес збільшення капіталу. Що стосується інших вкладень, то іноземці не бачать, куди можна інвестувати в Україні, тому що не розуміють її законодавчого поля, стверджує економіст Олександр Жолудь. До всього запал зовнішніх інвесторів охолоджують обмеження НБУ, які регулятор ввів, щоб не допустити відтоку капіталів за кордон.

А ось внутрішні інвестиції, за прогнозами Dragon Capital, зростуть 2017-го на 12% порівняно з 2016 роком. Саме внесок вітчизняного бізнесу, на думку Беспятова, стане значущим драйвером зростання економіки країни.

Українці будуть більше купувати

В наступному році інфляція знизиться до 8% (проти 12% за підсумками 2016-го), а мінімальна зарплата зросте до 3,2 тис. гривень. Обидва ці чинники сприятимуть до зростання внутрішнє споживання.

Вже в цьому році продажі побутової техніки та електроніки в середньому зросли на 17,2%. Далі — більше: Владислав Чечоткін, співвласник Rozetka.ua, одного з найбільших інтернет-магазинів країни, прогнозує, що до 2017-го продажу вітчизняних ритейлерів зростуть на 25-30%. Правда, якщо не буде потрясінь на валютному ринку і не погіршиться загальний економічний фон.

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“Такий показник зростання великий для розвинених країн. Але невеликий для України, яка знаходиться на самому дні", — говорить підприємець.

Працівники будуть в ціні, а зарплати зростуть

2016-й став першим роком без військових дій, і це відразу ж позначилося на ринку праці, говорить Сергій Марченко, директор з розвитку сайту з пошуку роботи Work.ua. Як підсумок, роботодавці розміщували набагато більше вакансій, ніж роком раніше. У 2017-му тренд лише посилиться. Марченко прогнозує, що роботодавці і далі будуть шукати будівельників, робітників, фахівців у сільському господарстві, логістиці та транспорті.

Також в ціні залишаться програмісти, особливо ті, хто розробляє програмне забезпечення для мобільних пристроїв. Але головним трендом ринку праці в 2017-му стане підвищення зарплат.

"Вони в 2016 році зростали не так швидко, як попит на кваліфікованих фахівців",— зазначає Марченко. У новому році конкуренція за кваліфікованих співробітників посилиться, і роботодавці будуть змушені збільшувати оплату праці. Дані кадрового порталу HeadHunter Україна підтверджують слова експерта: опитування роботодавців показав, що понад 60% з них збираються в тій чи іншій мірі збільшувати винагороду своїм співробітникам.

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"У кожній сьомій компанії очікують підвищення заробітних плат всім працівникам, а в кожній восьмий — тільки тим, хто покаже гарні результати", — говорить Катерина Мащенко, керівник експертно-аналітичного центру HeadHunter Україна.

Ціни на житлову нерухомість замруть

У 2016-му вартість житла — як новобудов, так і вторинки — потроху, але невпинно знижувалася. Сергій Костецький, директор з маркетингу консалтингової компанії SV Development, вважає, що у новому році це сповзання зупиниться. “Можливо, відбудеться коригування на пару відсотків. Але ні обвалу, ні стрибка не повинно статися", — говорить експерт. На ринку новобудов, на його думку, можливе зростання ризиків і банкрутство деяких забудовників. "Обсяги будівництва зростають, а кількість угод — ні", — пояснює Костецький.

А так як банки не кредитують забудовників, ті змушені поповнювати оборотні кошти виключно за рахунок покупців. В результаті коштів на завершення всіх будівництв може не вистачити.

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