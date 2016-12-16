НАЗК направило до суду перші адмінпротоколи про невчасне подання е-декларацій чиновниками

НАЗК направило до суду перші адміністративні протоколи про неподання та несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як ідеться у повідомленні на сайті агентства, відповідне рішення ухвалено на черговому засіданні.

"Згідно з протоколом, уповноважені особи НАЗК виявили 4 випадки невчасного подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, за 2015 рік без поважних причин", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві не уточнили конкретних імен та посад осіб, щодо яких були направлені протоколи в суд.

У НАЗК склали документи відповідно до частини 3 статті 12 Закону «Про запобігання корупції» та порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення і внесення приписів НАЗК.

Перший етап е-декларування для осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, тривав впродовж 60 днів, а саме - з 1 вересня по 30 жовтня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Українські чиновники задекларували 30 млрд грн коштів, майже половина з яких - готівкові. Також чиновники задекларували велику кількість рухомого й нерухомого майна, оціночна вартість якого явно перевищує офіційні доходи, отримані на державній службі.

11 листопада НАЗК затвердило порядки перевірки е-декларацій та здійснення моніторингу способу життя чиновників. Раніше в агентстві заявляли, що почнуть перевірку е-декларацій посадовців одразу після затвердження порядку їх перевірки.

Однак 24 листопада у Міністерстві юстиції повідомили, що повернули на доопрацювання у НАЗК порядки проведення перевірок декларацій та моніторингу стилю життя чиновників й попросили виправити порушення, допущені під час їх розробки.

2 грудня у НАЗК заявили, що направляють до Мін‘юсту на узгодження правки до порядків перевірки е-декларацій та моніторингу стилю життя чиновників.

14 грудня Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що НАЗК не врахувало пропозиції Міністерства юстиції щодо розробки механізму перевірки відомостей, внесених до електронних декларацій.

“Міністерство юстиції направило свої пропозиції на 7 аркушах, які ми представляли публічно, на жаль, в тій редакції, яка була повторно заслана Нацагентством на нашу адресу, вони не врахували жодних наших пропозицій”, - сказав Петренко.