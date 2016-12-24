На Одещині утворився 20-кілометровий затор через зіткнення 10 автомобілів

В Іванівському районі Одеської області сьогодні зіткнулися 10 автомобілів, у результаті чого утворився 20-кілометровий затор.

Як повідомили УНІАН у регіональному главку Національної поліції, аварія сталася поблизу Червонознам‘янки, за 80 кілометрів від Одеси.

«Причиною стала слизька дорога, видимість ускладнював туман. Утворився затор, який розтягнувся на більш ніж 20 кілометрів», - зазначили в главку.

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Там уточнили, що серед автомобілів, що зіткнулися, – як легкові, так і вантажні автомобілі. Один з автомобілів вилетів з траси в кювет.

Наразі уточнюються подробиці аварії. Водії скупчення автомашин змушені об'їжджати.