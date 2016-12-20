Аварія на Чернігівщині: постраждали 18 пасажирів маршрутки (відео)
18:49, 20 грудня 2016Інциденти
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Серед постраждалих вагітна жінка.
ДТП на Чернігівщині / скріншот
Про це повідомляє ТСН.
Жінку на 35 тижні вагітності доставили в лікарню. За життя ще ненародженого малюка бореться персонал пологового відділення.
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Іншим пасажирам з травмами різної тяжкості медичну допомогу надають у лікарні найближчого до місця події селища.
Кілька постраждалих каретами "швидкої" доставили до Чернігова.
18 пасажирів маршрутки постраждали в результаті аварії на Чернігівщині
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