Аварія на Чернігівщині: постраждали 18 пасажирів маршрутки (відео)

Про це повідомляє ТСН.

Жінку на 35 тижні вагітності доставили в лікарню. За життя ще ненародженого малюка бореться персонал пологового відділення.

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Іншим пасажирам з травмами різної тяжкості медичну допомогу надають у лікарні найближчого до місця події селища.

Кілька постраждалих каретами "швидкої" доставили до Чернігова.