Тука оцінив наслідки блокади окупованого Донбасу

Про це заявив заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука, передає 112 Україна.

За словами Туки, учасники блокади не мають єдиної мети та бачення своїх дій.

"Я щойно спілкувався з цими людьми..., були приблизно 20 осіб, одні визначали, що вони батальйон "Донбас", інші, що вони з батальйону "Айдар". Я побачив, що відверто у людей в головах повний сумбур. Немає єдиної точки зору на свої дії. Одні кажуть про повну блокаду, інші говорять про блокаду контрабанди. Одні кажуть, що готові співпрацювати з владою, інші кажуть, що не визнають керівництва силових відомств", - сказав чиновник.

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"Я не маю жодного сумніву, що цими людьми маніпулюють, маніпулює безпосередньо колишній командир батальйону, Гришин (Семен Семенченко, - Ред.), і, можливо, він це робить не сам, а з допомогою однопартійців, які вже кілька місяців педалюють думку про те, що треба заблокувати окуповані території", - припустив заступник міністра.

"Я вважаю, що це абсолютно політична акція й ніяких істотних наслідків не матиме", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявляє, що ніяких імпровізованих блокпостів у зоні проведення антитерористичної операції з метою економічної блокади Донбасу без рішення держави не буде.