У Києві відкрили Афон у мініатюрі і виставку рідкісних святинь (фото)

В Успенському соборі Києво-Печерської лаври відкрилась виставка «Благословення Святої Гори Афон», на якій презентовані унікальні тривимірні зображення чернечої республіки і Великої лаври, аналога яким не існує, а також рідкісні святині.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, організатори присвятили виставку 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном.

На виставці представлені списки афонських чудотворних образів, що надсилалися як благословення Святої Гори до України. Також афонська мистецька традиція – хрести і ікони XVI-XVIII ст. Крім того, меморіальні речі дослідників Афону різних часів, давні гравюра, карта, фотографії, книжки і багато іншого. Зокрема, реліквії преподобного Гавриїла Афонського - засновника одеського подвір'я Іллінського Святогірського скита - його зажиттєва фотографія, посох, погребальний хрест.

«Знадобилося понад півроку, щоб створити зменшену копію Святої Гори і Великої лаври. Команда фахівців кожну деталь виготовляла окремо, наприкінці все було змонтовано в єдину композицію. Тисячі гостей виставки зможуть перенестися на Афон і відчути благословення обителі Богородиці. Участь у виставці стала кроком на шляху до створення Музею Афону наступного року», - розповів засновник БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» Дмитро Ворона.

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павел (Лебідь) нагадав про традиції чернечого життя, принесені з Афону на дніпровські пагорби.

«Свята Гора Афон подарувала нам великого подвижника - засновника нашої обителі преподобного Антонія Печерського. Благодать Божа на цьому місці понад тисячу років. Дякуємо Богові, що у нас є зв’язок зі Святою Горою, її духовним, історичним багатством. Нині в нашій Церкві безліч монастирів і ченців, що стало можливим завдяки подвигу основоположників чернецтва. Люди, які відвідають цю виставку, побачать: все тут нагадує про те, що ми діти Божі. Усі ми люди різного віку і спеціальностей, але у нас одна історія і любов до нашої Церкви і нашої земної Батьківщини», - сказав митрополит Павел.

Генеральний директор Національного Києво-Печерського заповідника Любомир Михайлина розповів про внесок, який українці доклали у духовну скарбницю Святої Гори.

«Наші предки з благоговінням шанували Святу Гору. Велика кількість паломників із України побували на Афоні у XVII-XVIII ст. У середині XVIII ст. ієромонах Києво-Печерської лаври Григорій заснував на Афоні скит Чорний Вир, який називали Духовним Запоріжжям, бо його насельниками були колишні козаки. Свято-Іллінський скит, побудований пізніше Паїсієм Величковським теж називали козачим. У монастирському помяннику були записані гетьман Іван Самойлович, гетьман Іван Мазепа, кошовий отаман війська запорізького Петро Калнишевський і інші козацькі імена», - зазначив Любомир Михайлина.

Детальніше про тривимірні макети Афону і Великої лаври розповів виконавчий директор фонду Андрій Ус. Зокрема, на макеті зображено навіть експозицію хресної ходи з Введенського храму до Кафолікона.

«Люди багато питають у нас про Афон і що там знаходиться. Для кращого візуального розуміння ми створили Гору Афон, розміром 2,5 на 1 метр і окремо - перший монастир, заснований на Афоні – це лавра святого Афанасія, або Велика лавра. Сподіваємось дотик до україно-афонського надбання дасть ще один поштовх для духовного збагачення нашого народу», - сказав Андрій Ус.

На думку голови відділу у справах молоді УПЦ єпископа Іони (Черепанова), побувати на виставці корисно тим, хто не потрапить на Афон.

«Дуже важлива ця виставка і тим, хто на Святій Горі ніколи не побуває. Це представниці прекрасної статі. Потрапляючи на Святу Гору, бачимо, наскільки ми далекі від досконалості, від тих людей, які живуть євангельськими ідеалами», - сказав єпископ Іона.

Організаторами виставки виступили Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Благодійний фонд «Православний спадок України на Святій Горі Афон», Музей «Православна Україна» (Синодальний відділ УПЦ «Православ’я і культура»), Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Київська духовна академія і семінарія, Національна історична бібліотека України, Міжнародний інститут афонської спадщини в Україні.

Виставка триватиме до 20 квітня 2017 року.