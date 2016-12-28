Відомим ужгородським міні-скульптурам надали святкового вигляду (фотогалерея)

13:04, 28 грудня 2016
Суспільство
339 0

Візитівку Ужгорода - серію міні-скульптур - одягли в костюми Санта-Клауса та забезпечили подарунками.

Фото опубліковані у спільноті Це Україна у соцмережі Facebook.

Ужгород відомий своєю колекцією міні-скульптур, розташованих в різних частинах міста - переважно у центрі міста, на набережній, мосту через річку Уж.

Читайте такожУ Дніпрі відкрили головну новорічну ялинку (фото)

Зараз у місті близько 20 таких скульптур і всі вони так чи інакше пов'язані з історією міста.

До новорічних та різдвяних свят скульптурам вирішили надати святкового вигляду - їх одягли в костюми Санта-Клауса і забезпечили подарунками.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси до свят представили нову ілюмінацію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Святкування Нового року 2017
Теги: #Різдво#Новий рік#святкування