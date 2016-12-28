Відомим ужгородським міні-скульптурам надали святкового вигляду (фотогалерея)
13:04, 28 грудня 2016Суспільство
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Візитівку Ужгорода - серію міні-скульптур - одягли в костюми Санта-Клауса та забезпечили подарунками.
Фото опубліковані у спільноті Це Україна у соцмережі Facebook.
Ужгород відомий своєю колекцією міні-скульптур, розташованих в різних частинах міста - переважно у центрі міста, на набережній, мосту через річку Уж.
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Зараз у місті близько 20 таких скульптур і всі вони так чи інакше пов'язані з історією міста.
До новорічних та різдвяних свят скульптурам вирішили надати святкового вигляду - їх одягли в костюми Санта-Клауса і забезпечили подарунками.
Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси до свят представили нову ілюмінацію.
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