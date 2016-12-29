Розстріл Майдану: адвокат сімей Небесної Сотні розповів про прорив у розслідуванні

"Єдиний позитив є у певних епізодах. Таким проривом 2016 року є дорозслідування (чи паралельне розслідування) і об'єднання кримінальних проваджень щодо епізоду масового розстрілу, теракту 20 лютого. Це і додаткові експертизи, і перекваліфікації, і можливість побачити й оцінити всі обставини цього злочину на судовому засідання. Наприкінці року є певні зрушення щодо розслідування справ Автомайдану. Справа вже була об'єднана в одне кримінальне провадження - щодо даїшників, які фальсифікували рапорти, і їхнього керівництва. Є перспектива виходу далі на організаторів цього процесу ", - розповів адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич, повідомляє Еспресо.TV.

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Він додає, що слідство і обвинувачення на 3-му році розслідування декларує бажання виходити на середні ланки і підходити до організаторів не декларативно, а реально.

На думку Титача, розслідування справ щодо Майдану й економічних злочинів валиться через саботаж судової гілки влади.