ГПУ направила до суду обвинувальний акт щодо 17 екс-ДАІвців, яким інкримінують репресії проти "автомайданівців"

20:36, 23 грудня 2016
Суспільство
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Колишніх ДАІвців звинувачують у складанні завідомо неправдивих документів - рапортів щодо учасників "Автомайдану" за участь в акції 29 грудня 2013 року.

ДАІвців звинувачують у складанні завідомо неправдивих документів / фото УНІАН

Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України сьогодні направив в Шевченківський районний суд столиці обвинувальний акт за обвинуваченням 17 колишніх інспекторів ДАІ. Про це повідомили в прес-службі ГПУ.

Колишніх правоохоронців звинувачують у складанні завідомо неправдивих документів - рапортів щодо учасників "Автомайдану" за участь в акції 29 грудня 2013 року за нібито вчинення ними адміністративних правопорушень за ч. 1 ст. 366, ст. 340 Кримінального кодексу України. Обвинувачення також направлено щодо екс-заступника командира полку ДПС ДАІ ГУ МВС України в Києві та заступника начальника управління ДАІ ГУ МВС України в Києві, яким інкримінують організація зазначених кримінальних правопорушень в інтересах вищого керівництва країни.

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«Крім того, за цими фактами повідомлено про підозру трьом колишнім інспекторам ДАІ та колишньому начальнику управління ДАІ ГУ МВС України в м.Києві Курінному А.В., які оголошені у розшук», - зазначили у ГПУ.

Розслідування кримінального провадження за іншими фактами незаконного переслідування правоохоронними органами учасників акцій протесту шляхом притягнення їх до адміністративної відповідальності, винесення суддями відповідних рішень у період грудня 2013 року – лютого 2014 року та про організацію цих протиправних дій службовими особами ДДАІ МВС України, Генеральної прокуратури України та Адміністрації Президента України продовжується.

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Теги: #суд#ГПУ#прокуратура#ДАІ#обвинувачення