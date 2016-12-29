Рідні українських заручників безрезультатно просили бойовиків прискорити їх звільнення - ЗМІ

Сьогодні в "сіру зону" на передачу бойовикам 15 осіб затриманих приїхали близькі захоплених терористами українців. Вони збиралися просити бойовиків про прискорення обміну і дізнатися останні новини, але нічого не вийшло. Про це повідомив журналіст "112 Україна".

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"На передачу приїхали родичі українських військових, це матері і дружини. Вже більше 2 років деякі знаходяться в Макіївському СІЗО. Родичі хотіли поспілкуватися з представниками бойовиків і попросити прискорити обмін своїх родичів і дізнатися останні новини, але вони ні про що не домовилися і були засмучені", - сказав кореспондент.

Нагадаємо, раніше сьогодні Україна передала бойовикам в знак доброї волі 15 полонених. Українська сторона готова віддати ОРДЛО 228 осіб в обмін на 48 українських заручників.

Як повідомила УНІАН прес-секретар СБУ Олена Гітлянська, передача відбулася сьогодні в районі населеного пункту Майорск в рамках раніше цього українською стороною обіцянки передати "безоплатно" 15 бойовиків, які містяться на контрольованої українськими владою території. Також щодо передачі полонених, яких бойовики утримують у себе, Гітлянська сказала, що це залежить від них.

За словами радника голови СБУ, для України важливо йти далі, щоб забрати 48 заручників, яких утримують на окупованій території. За словами Тандіта, священики також говорили: враховуючи, що це знак доброї волі і він був приурочений до Різдва, потрібно, щоб звільнили всіх людей, у кожного заручника є близькі, які чекають його.