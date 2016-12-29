У Чернівцях через конфлікт між учасниками АТО міськрада передумала купувати їм квартири

Як передає кореспондент УНІАН, програмою «Про надання матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання житла» було передбачено виділення 18,4 млн грн з міського бюджету.

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Сьогодні на черговій сесії це питання прийняли 28-ма голосами депутатів (загальна кількість депутатів - 42).

Рішення про призупинення дії попереднього рішення міськради депутати прийняли у зв’язку з тим, що між групами учасників АТО у Чернівцях виникли конфлікти. Зокрема, ті, хто перебувають першими у черзі, сформованою міською радою, висловлювали обурення щодо того, що вони не потрапили до списку 30-ти учасників АТО, яким міськрада виділила кошти на закупівлю житла.

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук пояснив депутатам, що після того, як депутати призупинили дію цього рішення, учасники АТО зберуться на загальні збори, на яких разом із представниками місцевої влади розроблять нову програму щодо виділення грошей на закупівлю квартир для учасників АТО.

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 грудня Чернівецька міськрада затвердила програму надання компенсації за житло учасникам АТО, якою було передбачено виділення з міського бюджету 18,4 млн грн. на закупівлю квартир 30 сім’ям учасників АТО.