"Ми мали справу зі спробою політичного тиску на канал" - Ткаченко про ситуацію з видачею ліцензії 1+1

Про це у Facebook написав генеральний директор групи компаній «1+1» Олександр Ткаченко.

«Ліцензію таки видали! Величезне спасибі усім, хто нас підтримав. Упевнений, що ваша підтримка зіграла вирішальну роль у тому, що Нацрада таки змушена була вчинити відповідно до закону і видати ліцензію каналу «1+1», - написав він.

При цьому Ткаченко наголосив, що телеканал зіткнувся із "системою подвійних стандартів".

«Шкода тільки, що в міру розвитку цієї історії стало зрозуміло, що ми дійсно мали справу з системою подвійних стандартів і вибірковим підходом конкретно до "Плюсів", і зі спробою політичного тиску на канал з боку владних органів», - пише Ткаченко.

При цьому він нагадав, що медійний бізнес не пов'язаний з історією "ПриватБанку", а особистість власника не може бути підставою для переслідувань, "навіть якщо комусь не подобається прізвище Коломойський".

Коментуючи заяву Нацради про нібито тиск з боку каналу, Ткаченко написав: «І дивно, що канал може на когось тиснути, якщо ми публічно обстоювали своє законне право. Що, кінець кінцем, і було доведено сьогодні".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко заявив, що Нацрада видала телеканалу «1+1» бланк ліцензії на ефірне аналогове мовлення з продовженим терміном дії і чекає документального підтвердження, що бенефіціарні власники каналу не змінилися.

Директор з юридичних питань «1+1 Медіа» Тетяна Смирнова, отримуючи ліцензію, зазначила, що повний пакет документів, включаючи інформацію про кінцевих бенефіціарів власників, який Нацрада зажадала від телеканалу 29 грудня 2016 року, було подано вчасно, і з того моменту ніяких змін у компанії стосовно кінцевих бенефіціарів власників не відбулося.

Нагадаємо, 29 грудня 2016 року журналісти телеканалу «1+1» закликали президента України Петра Порошенка не допустити позбавлення каналу ліцензії на ефірне мовлення. Телеканал посилався на інформацію з різних джерел про спробу скасувати рішення про переоформлення та продовження ліцензії регулятора, прийняте 15 грудня 2016 року. На телеканалі повідомили, що Адміністрація президента намагається вплинути на прийняття рішення Нацрадою і передачу контролю над каналом в інші руки.

В той самий день, 29 грудня 2016 року, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила про намір видати телеканалу «1+1» бланк ліцензії на ефірне аналогове мовлення не пізніше 6 січня 2017 року. Нацрада також звернулася до каналу з проханням підтвердити інформацію про те, що екс-акціонер «ПриватБанку» бізнесмен Ігор Коломойський залишився кінцевим бенефіціарним власником телеканалу.

Довідка УНІАН. «1+1» - загальнонаціональний український приватний телеканал, заснований 3 вересня 1995 року. Покриття мовлення - 95% території України. Кінцевим бенефіціарним власником є ​​екс-акціонер «ПриватБанку» бізнесмен Ігор Коломойський. У серпні 2008 року генеральним директором групи компаній «1+1» став Олександр Ткаченко, який керує каналом і медіахолдингом «1+1 Медіа».

«1+1 Медіа» - один з найбільших медіахолдингів в Україні. Група об'єднує 5 телеканалів - «1+1», «2+2», ТЕТ, «1+1 International» і низку інших медіаактивів.