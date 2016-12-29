Незалежна медіа-профспілка України заявила про підтримку 1+1 та готовність допомогти в разі "продовження тиску на канал"

Незалежна медіа-профспілка України заявила, що підтримує телеканал 1+1 у зв’язку з неотриманням ліцензії на аналогове мовлення попри одностайне голосування Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення за переоформлення та продовження ліцензії для каналу. Про це йдеться на сайті НМПУ.

При цьому голова НМПУ Ігор Чайка заявив, що також викликає занепокоєння інформація про намагання скасувати таке рішення та здійснити рейдерський захват каналу.

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«…в разі недотримання Національною радою з питань телебачення і радіомовлення своїх зобов’язань та продовження тиску на канал, НМПУ лишає за собою право звернутися за підтримкою до впливових міжнародних партнерських організацій і установ задля повернення ситуації в законне русло та припинення втручання владних структур в роботу незалежних ЗМІ», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 29 грудня керівництво і співробітники телеканалу 1+1 оприлюднили звернення до президента та прем'єр-міністра України, а також спікера Ради.

У ньому, зокрема, йшлося про спробу позбавити телеканал ліцензії. Вранці перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що підстав для припинення мовлення телеканалу 1+1 немає.

Пізніше голова Нацради Юрій Артеменко заявив, що "1+1" може продовжувати мовлення навіть за відсутності бланку ліцензії, тому що вже ухвалено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про продовження строку дії документу.