У Львові сталася ДТП за участю патрульних (фото)
10:40, 10 січня 2017Суспільство
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У Львові, сьогодні, 10 січня, сталася аварія за участю автомобіля Toyota Yaris і службового автомобіля патрульних.
Постраждалих в результаті ДТП немає / facebook.com/groups/govarta1 Ігор Зінкевич
Про це в коментарі 032.ua повідомила представник патрульної поліції Львова Катерина Рибій.
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За попередніми даними причиною ДТП стало те, що 30-річна жінка, керуючи автомобілем, не дотрималась безпечної дистанції та зіткнулася зі службовим автомобілем патрульних.
Унаслідок ДТП потерпілих немає.
Раніше в Києві патрульні вночі влаштували погоню за автомобілем зі стріляниною.
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