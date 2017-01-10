У Львові сталася ДТП за участю патрульних (фото)

10:40, 10 січня 2017
Суспільство
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У Львові, сьогодні, 10 січня, сталася аварія за участю автомобіля Toyota Yaris і службового автомобіля патрульних.

Постраждалих в результаті ДТП немає / facebook.com/groups/govarta1 Ігор Зінкевич

Про це в коментарі 032.ua повідомила представник патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

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За попередніми даними причиною ДТП стало те, що 30-річна жінка, керуючи автомобілем, не дотрималась безпечної дистанції та зіткнулася зі службовим автомобілем патрульних.

Унаслідок ДТП потерпілих немає.

Раніше в Києві патрульні вночі влаштували погоню за автомобілем зі стріляниною.

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Теги: #ДТП#патрульні