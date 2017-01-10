Клиха етапували до Челябінська, місцеперебування Карпюка невідоме - адвокат

Про це повідомив його адвокат Ілля Новіков телеканалу «112 Україна».

"Його відвезли 7 січня. Нам це стало відомо вчора, в понеділок. Мабуть, у найближчі три тижні, це з досвіду, ми нічого нового не почуємо, бо його повезли у бік Челябінська. Поки він туди прибуде, ця система працює як "чорний ящик": ми знаємо, що в нього увійшло, але не знаємо, що відбувається всередині", - сказав захисник.

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Новіков також повідомив, що місцеперебування ще одного політв'язня Миколи Карпюка досі невідоме.

"Миколу Карпюка відвезли з Грозного на початку грудня, це було 5 грудня. Його повезли до Володимира замість того, щоб везти прямою дорогою на 1,5 тис. км, його повезли окружним шляхом, там буде мінімум 3 тис. км, може навіть більше. Його навіщось повезли до Володимира через Іжевськ. За яким маршрутом повезуть Стаса Клиха, ми не знаємо, скільки це займе, також не знаємо", - додав адвокат.

Він також розповів, які заходи вживаються для звільнення українців.

"При тому, що ми з колегами готуємо документи і для Європейського суду, і наглядову скаргу до російського Верховного суду, все одно з досвіду на це погана надія. Єдине швидке вирішення, яке можливе протягом найближчих місяців, це якийсь обмін, погоджений з політиками", - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, Верховний суд Чечні засудив Клиха і Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму. У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 – початку 1995 року сам брав у них участь.

Міністерство юстиції не раз направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха в Україну.