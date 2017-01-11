У Харкові інтернет-сепаратиста засудили до 3,6 років в'язниці

У Харкові засудили зловмисника, якого співробітники СБУ затримали наприкінці вересня минулого року за розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території держави. Відповідне рішення виніс Жовтневий райсуд Харкова. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що згідно із рішенням суду, чоловіка засуджено до 3,6 років ув’язнення.

«39-річний сепаратист розміщував в Інтернеті повідомлення, спрямовані на знищення Української державності, створення псевдодержавного утворення "новоросія", від’єднання західних регіонів України, посилення громадянського протистояння між мешканцями Донбасу і жителями інших регіонів, провокування масових заворушень, ескалації збройного конфлікту», - йдеться у повідомленні СБУ.

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Протиправна спрямованість публікацій була підтверджена висновками експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Крім того, зловмисник незаконно придбав та зберігав вдома автомат Калашникова АК-74 із набоями.

Вироком суду чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Його засуджено до позбавлення волі строком на 3 роки і 6 місяців.