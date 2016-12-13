Суд над "батьком ХНР": ватажок сепаратисткого руху "Юго-Восток" проведе за гратами ще два місяці

Про це повідомляє "Східний дозор".

Адвокат обвинуваченого розповів, що за клопотанням прокуратури суд постановив до 10 лютого наступного року залишити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Чергове слухання у справі відбудеться 23 грудня.

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Як повідомляв УНІАН, Апухтину інкримінується організація масових заворушень, що супроводжувалися погромами (ч. 1 ст. 294 КК) та публічні заклики до насильницького зміни конституційного ладу України, захоплення державної влади (ч. 3 ст. 109 КК України).

В ході досудового слідства було встановлено, що Апухтін був організатором масових заворушень у квітні 2014 року біля будівлі Харківської ОДА.

Він неодноразово закликав до зміни конституційного ладу, невизнання чинної державної влади, створення так званої "Харківської народної республіки" та "Конституції ХНР".

У січні прокуратура направила справу Апухтіна до суду. Суд першої інстанції повернув обвинувальний акт у прокуратуру для усунення недоліків. Прокуратура оскаржила це рішення в апеляційному порядку.