У мережі показали, як мер Львова відпочиває в Італії (фото)

Фото з відпочинку Садового показав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що автор фотографій захотів залишитися анонімним.

Сам мер Львова на своїй сторінці у Facebook прокоментував публікацію світлин з його відпочинку: "Полегшу життя людям, які граються в папарацці та фотографують мене з-за кутів на відпочинку. Зараз з сім'єю в Kronplatz (Італія). Готель Heinz (3*)".

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Він розповів, що вартість проживання в готелі на 7-х людей зі сніданками та вечерями - 410 євро на добу.

"Середньомісячний дохід родини за 2016, який буде задекларований, - понад 200 тис. грн. Відпустку взяв на 4 дні. Як завжди, використовую відпустку і для ділових зустрічей. Про результати згодом", - написав Садовий.