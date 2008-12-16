АМК дав Черновецькому 10 днів на зниження тарифів на проїзд

Антимонопольний комітет України рекомендував Київській міській державній адміністрації, КП «Київський метрополітен» і КП «Київпастранс» протягом 10 днів переглянути тарифи на проїзд у комунальному транспорті у бік зниження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні комітету повідомив в.о. голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Ми вбачаємо в діях КМДА, «Київпастрансу» і «Київського метрополітену» ознаки порушення конкурентного законодавства. Ми пропонуватимемо їм переглянути рівень тарифів у бік зменшення», - сказав він.

Він уточнив, що на це надається 10 днів. За його словами, наступне засідання комітету з цього питання планується провести 30 грудня.

Як зазначив О.МЕЛЬНИЧЕНКО, якщо вимоги АМК не будуть враховані, то до відповідальності притягатимуть як комунальні підприємства, так і КМДА, зокрема, для комунальних підприємств штраф може скласти до 10% їх річного обороту.

На засіданні АМК також підкреслювалося, що при розрахунку тарифів на проїзд були враховані необгрунтовані витрати. Зокрема, при розрахунку тарифу на проїзд у київському метрополітені безпідставно було включено 366 млн. грн., повідомила начальник Державної інспекції з контролю за цінами Наталія НЕМОДРУК.

Нагадаємо, 11 грудня Київрада відмовилася підтримати проект рішення про внесення змін до бюджету столиці на поточний рік, згідно з яким, зокрема, знімалися обмеження на рівень рентабельності певної категорії комунальних підприємств, до числа яких входять “Київпастранс” і “Київський метрополітен”.

Як повідомляв УНІАН, КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті в 3-4 рази. З 4 листопада 2 грн. коштує одна поїздка в метрополітені, якщо пасажир купує один жетон на проїзд. Проїзд у наземному транспорті коштує 1,5 грн., якщо купити квиток завчасно у кіоску, 2 грн. – якщо купити в салоні автобуса, трамвая, тролейбуса.

Прокуратура Києва розпочала перевірку дотримання столичною міською державною адміністрацією законодавства під час запровадження нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.

18 листопада перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ доручив КМДА знизити вартість проїзду в громадському транспорті вдвічі. Таке доручення було дано за підсумками наради щодо попередніх підсумків перевірки обгрунтованості підвищення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту в Києві.

Під час наради члени робочої групи доповіли О.ТУРЧИНОВУ, що проаналізовані дані свідчать про необгрунтованість підвищення тарифів на проїзд у транспорті і наявності можливості їх зниження, щонайменше, вдвічі.