В Україні почались навчальні збори резервістів (фото)

Про це на свої сторінці у Facebook повідомляє Генштаб.

Так, протягом 30 діб резервісти мають удосконалити навички з тактичної, медичної, інженерної та вогневої підготовки, а також виконати програму фахової підготовки, бойового злагодження у складі рот, батальйонів та бригади в ході відповідних навчань та тренувань.

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Як зазначається, до проведення зборів залучаються понад 1000 резервістів оперативного резерву з усіх регіонів України.

"Враховуючи вже набутий досвід, для прийому резервістів оперативного резерву заздалегідь підготовлено польовий табір, обладнаний для комфортного проживання особового складу – розгорнуто польові їдальні, лазні, заготовлено запас вугілля, дров та паливних брикетів", - повідомили у прес-службі Генштабу.

За даними прес-служби, після прибуття резервістів їх буде направлено до навчальних центрів, де вони протягом 15 діб будуть вдосконалювати свої навички у начальних підрозділах. Після цього на одному з полігонів відбудуться тактичні навчання з бойовою стрільбою, які підіб’ють підсумок навчальних зборів резервістів оперативного резерву.

Нагадаємо, у 2017 ЗСУ планують наростити кількість резервістів, продовжити тривалість та інтенсивність проведення занять.