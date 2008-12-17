В акціях протесту профспілок взяли участь понад 112 тисяч осіб

Сьогодні, відповідно до рішення президії Федерації профспілок України від 5 грудня, членські організації ФПУ провели в усіх регіонах держави акції протесту профспілок, під час яких висунули власні вимоги до органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування та роботодавців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФПУ, по всіх регіонах акції протесту проводилися в різних формах.

Так, у Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Кіровограді, Львові, Луганську, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Рівному, Сумах, Харкові, Херсоні, Хмельницькому і Чернігові акції протесту пройшли у формі мітингів, які проходили на центральних площах обласних центрів.

Прийняті резолюції з вимогами профспілок вручені органам місцевої влади, державного самоврядування та надіслані на адреси органів центральної влади.

Загальна кількість учасників протестних дій профспілок по регіонах становить 112,5 тисяч осіб, з них понад 200 осіб виступило на мітингах.

У Сімферополі та Севастополі відбулися мітинги-пікетування представника Президента України, міської державної адміністрації та міської ради.

У Луцьку, Тернополі та Ужгороді відбулися відповідно збори профактиву та засідання ради профоб`єднання за участю керівників обласних держадміністрацій, обласних рад, керівників профільних управлінь.

У всіх районах Київської області проводилися зустрічі з представниками райдержадміністрацій і місцевого самоврядування. Вимоги учасників акцій передані представникам органів районної влади.

Такі ж зустрічі відбулися у деяких районах Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської (у 9 районах), Кіровоградської (у 5 районах), Полтавської (у Кременчузі), Рівненської (у Березному), Херсонської, Черкаської (у 22 містах і районах), Чернігівської (у містах Ніжині та Прилуках) областей.

У Черкасах відбулася спільна зустріч профспілкового активу й представників ОДА, роботодавців, депутатів різних рівнів. Прийнято резолюцію, яка надіслана органам влади усіх рівнів.

У деяких регіонах до мітингуючих приєднувалися нечисленні групи представників політичних партій: комуністи, соціалісти, ПСПУ, Партія регіонів, громадських організацій: «чорнобильці», «афганці», ветерани війни та праці, Національного форуму профспілок України та альтернативної профспілки "Наше право" (Сімферополь). У Кіровограді представники НФПУ розповсюджували сфальсифіковану листівку ФПУ.

Фактів протидії проведенню профспілкових заходів з боку органів влади, політичних партій і рухів, громадських організацій не було зареєстровано, йдеться у повідомленні.