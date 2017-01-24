Поліція повідомила про відсутність грубих порушень під час блокування мітингувальниками в'їздів до Києва

Про це повідомляє ГУ НП в Київській області.

Таким чином власники автомобілів із закордонною реєстрацією хочуть привернути увагу до теми розмитнення транспортних засобів, які придбані за кордоном.

Близько 200 осіб і кілька десятків автомобілів знаходяться на в'їздах до столиці по Бориспільському шосе, Броварському проспекту, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах. На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини та розклали багаття.

Читайте такожБлокування в'їздів до Києва: рятувальники назвали перекриті протестувальниками траси

Машини припарковані у крайній правій смузі у напрямку столиці, тож у зв’язку з цим рух транспорту дещо ускладнений. На контрольно-пропускних пунктах чергують патрульні поліцейські, працівники районних управлінь поліції та батальйону супроводження.

Як повідомляв УНІАН, активісти, що підтримують закон про зміни до Митного кодексу щодо авто на іноземній реєстрації, збираються сьогодні заблокувати усі в'їзди до Києва.