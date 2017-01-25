Визначено претендентів на здобуття премії "Українська книжка року" за 2016 рік

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету телебачення і радіомовлення.

Так, у номінації «За видатні досягнення у галузі художньої літератури» премію пропонується присудити виданням «Синій зошит. Аркуші днів світящих» та «Лад» (автор М.І. Дочинець, видавництво «Карпатська вежа»). Загалом у цій номінації було розглянуто 19 художніх творів класичної та сучасної української прози, поезії, українських перекладів художньої літератури.

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У номінації «За вагомий внесок у розвиток українознавства» серед 28 претендентів переможцем визначено видання «Марія Заньковецька» (автор В.П. Корнійчук, видавництво «Криниця»).

У номінації «За сприяння у вихованні підростаючого покоління» серед 20 допущених до конкурсу видань премію запропоновано присудити книжці «Їжак Вільгельм» (автор Т.В. Стус, ТОВ «Видавництво «Віват»).

У Держкомтелерадіо нагадали, що щорічна премія президента України «Українська книжка року» започаткована відповідно до указу глави держави № 1058 від 16 грудня 2009 року з метою відзначення авторів, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книги та розвиток вітчизняної видавничої справи.

На здобуття премії висуваються книжкові видання українською мовою, видані в Україні протягом останніх трьох років, але не пізніш як за півроку до їх висунення на здобуття премії.

Диплом лауреата премії видається кожному зі співавторів твору. Лауреатам премії виплачується грошова частина премії, розмір якої становить 100 тис. гривень. При цьому 50 відсотків грошової частини премії виплачується авторові твору (співавторам у рівних частках, якщо інше не передбачено в угоді між ними), 50 відсотків - видавництву або видавничій організації.