Дубина: реструктуризація Нафтогазу може привести до дефолту

На думку Олега Дубини, реструктуризація НАК «Нафтогаз України» може привести до дефолту компанії. Рішення уряду продовжити реорганізацію НАК «Нафтогаз України» може загострити відношення з кредиторами компанії, повідомляє газета «Экономические известия». Зокрема, за інформацією видання 12 грудня ц.р. Мінпаленерго ухвалило рішення про створення нової самостійної «дочки» держхолдинга – компанії «Укравтогаз» (експлуатує 89 автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), активи якої знаходилися на балансі «Укртрансгазу».

Глава «Нафтогазу» Олег Дубина пояснював раніше намір вивести «Укравтогаз» зі складу «Укртрансгазу» «впорядковуванням фінансової дисципліни, тих підрозділів, які на сьогоднішній день йому незрозумілі».

У теж час керівник «Нафтогазу» виступив проти ліквідації ДАТ «Чорноморнафтогаз» і передачі її активів «Укргазвидобуванню», на чому наполягає глава Мінпаленерго Юрій Продан. «У «Нафтогазі» звертають увагу, що ліквідація «Чорноморнафтогазу» суперечить зобов`язанням компанії 2004 р. по випуску євробондів: інвесторам гарантували, що до погашення цінних паперів в 2009 р. змін в структурі госхолдингу не буде. Тому будь-яка реорганізація «Нафтогазу» утримувачами його євробондів буде сприйнята негативно і завадить залученню позик на зовнішніх ринках», - відзначає газета.

«Припинення діяльності «Чорноморнафтогазу» через ліквідацію або реорганізацію може привести до оголошення банківськими установами (в т.ч. нерезидентами) дефолту, що украй негативно відіб`ється не тільки на фінансовому положенні самої НАК, але і, враховуючи її бюджетоутворюючу роль, може привести до непередбачуваних наслідків для економіки країни в цілому», - цитує видання лист Олега Дубини прем`єр-міністра Юлії Тимошенко.

При цьому глава «Нафтогаза» посилається на закон «Про трубопровідний транспорт», яким заборонено відчуження і передачу з балансу на баланс основних фондів держпідприємств магістрального трубопровідного транспорту, до яких відноситься, зокрема, «Укртрансгаз».

5 лютого ц.р. Кабмін доручив «Нафтогазу» вивчити доцільність реорганізації ДП «Укртрангаз», щоб підвищити прибутковість АГНКС.

20 лютого на засіданні парламентського комітету з ПЕК депутат Андрій Селіваров (ПР) заявив, що рішення уряду порушує закон «Про магістральний трубопровідний транспорт». і цілу низку інших законодавчих актів» і може привести до тіньової приватизації важливої складової української ГТС.

5 березня Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки створив робочу групу з вивчення питання про виділення з ДК ”Укртрансгаз” НАК ”Нафтогаз України” дочірнього підприємства ”Укравтогаз” по експлуатації автомобільних газонаповнювальних станцій.

У жовтні ц.р. прес-служба Мінпаленерго спростувала інформацію про надання дозволу НАК "Нафтогаз України" на створення дочірнього підприємства "Укравтогаз". "На сьогодні ніякого рішення, яке стосується створення такої компанії, Міністерство палива і енергетики не ухвалювало. 8 жовтня 2008 р. Міністерство палива і енергетики не надавало дозволів на створення ДП "Укравтогаз", - заявив прес-секретар відомства Фент Ді.