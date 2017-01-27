Прокуратура: бухгалтери НАНУ привласнили собі півмільйона гривень, що призначалися для виплати премій ученим
Службових осіб Національної академії наук України відправили під домашній арешт, поки триває досудове слідство щодо привласнення державних коштів.
Київською місцевою прокуратурою № 7 за результатом досудового розслідування повідомлено про підозру головному бухгалтеру Інституту вугільних енерготехнологій Національної академії наук України та її заступниці у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчиненого групою осіб в особливо великих розмірах) КК України, повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
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Встановлено, що колишні посадовці Інституту шляхом складання завідомо неправдивих відомостей заволоділи грошовими коштами закладу в сумі понад 500 тис. гривень. Ці кошти виділялися для виплати премій працівникам. Однак, як з’ясувалося, фактично ці премії отримували не рядові співробітники інституту, а вказані посадовці.
За клопотанням місцевої прокуратури Подільським районним судом м. Києва зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
На даний час досудове слідство триває.