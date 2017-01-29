У Києві перепоховали останки поета Олександра Олеся і його дружини (фото)

У Києві перепоховали останки поета, письменника Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби.

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Як повідомляє прес-служба глави держави, у панахиді-прощанні з митцем взяли участь президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко.

На початку молебня у Володимирському соборі в Києві патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зазначив, що хоча Олесь жив і помер за межами України, він любив Батьківщину і свою любов втілював у поезії. Присутні помолилися за упокій душі українського поета і його дружини.

«У своїх творах великий поет не раз різними художніми засобами доносив, що саме внутрішні чвари та розбрат, невміння об’єднатися заради великої мети, не раз призводили в історії України до трагічних наслідків», - наголосив Порошенко.

На думку президента, не лише перепоховання в Україні, але, в першу чергу, вивчення та популяризація творів Олеся стане даниною пам'яті поета.

«Олександр Олесь, можливо, як ніхто інший, глибоко розкрив біль душі людини, яка втратила Батьківщину та опинилася в еміграції. Його поезія показує, як треба любити Україну», - зазначив він.

Українського поета перепоховали на Лук'янівському кладовищі.

Український письменник, поет, драматург Олександр Олесь (справжнє прізвище – Кандиба) (1878-1944) тривалий час жив і працював за кордоном. Він помер у Празі, де і був похований. 3 січня 2017 року останки письменника та його дружини були ексгумовані, оскільки закони Чехії передбачають плату ренти за місце на кладовищі. До цього часу ренту сплачував виходець з України Володимир Михайлишин, однак нещодавно він помер, і його син вирішив поховати батька на могилі Олеся.

Президент України доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з ексгумацією останків Олеся в Чехії.

14 січня влада Чехії дала дозвіл на передачу Україні ексгумованих останків поета.