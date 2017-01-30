Смолоскипна хода у Києві на честь Героїв Крут (фоторепортаж)

08:47, 30 січня 2017
Суспільство
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29 січня у Києві пройшла смолоскипна хода до дня пам'яті Героїв Крут.

Реконструкція бою на Арсенальній площі / REUTERS

Учасники ходи пройшли від Арсенальної площі до Аскольдової могили.

Перед ходою на Арсенальній площі реконструктори продемонстрували події бою між більшовиками та воїнами УНР за завод "Арсенал", який відбувся у січні 1918 року.

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Теги: #Київ#Крути