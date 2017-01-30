Смолоскипна хода у Києві на честь Героїв Крут (фоторепортаж)
08:47, 30 січня 2017Суспільство
706 0
29 січня у Києві пройшла смолоскипна хода до дня пам'яті Героїв Крут.
Реконструкція бою на Арсенальній площі / REUTERS
Учасники ходи пройшли від Арсенальної площі до Аскольдової могили.
Перед ходою на Арсенальній площі реконструктори продемонстрували події бою між більшовиками та воїнами УНР за завод "Арсенал", який відбувся у січні 1918 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter