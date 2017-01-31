"Корупція, політичний тиск і напади на журналістів": Freedom House визначила Україну як "частково вільну" країну

Про це повідомляє "Громадське".

На переконання авторів доповіді, Україна продовжує оговтуватися від кризи після відсторонення Віктора Януковича з поста президента у 2014 році, а також окупації Криму та початку військового конфлікту на Донбасі.

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«Неспроможність керівництва держави подолати масштабну корупцію у вищих ешелонах влади підірвала популярність уряду і негативно позначилася на ефективності проведення реформ у різних галузях. У сфері громадянських свобод загрозу свободі преси становили політичний тиск і напади на журналістів», — йдеться у доповіді до дослідження.

Зазначається, що після вбивства журналіста Павла Шеремета протягом 2016 року ще декілька журналістів і медіа-організацій стикалися з насильством, погрозами і переслідуваннями — як на підконтрольних українській владі, так і на контрольованих бойовиками територіях.

При цьому автори дослідження відзначили посиленню заходів безпеки під час Маршу рівності, який зібрав представників ЛГБТ-спільноти та інших небайдужих до їх проблем громадян.

Проте, переконані дослідники, інші акції ЛГБТ-спільноти супроводжувалися погрозами і нападами.

Також, згідно з дослідженням, українська влада не дуже просунулася в питанні виконання «вимог, висунутих до неї українським суспільством і міжнародною спільнотою, щодо розслідування та покарання за злочини, вчинені в останні місяці правління Януковича».

За рівнем дотримання прав і свобод Україну Freedom House оцінили як «частково вільну» країну:

Політичні права — 3 з 7;

Громадянські права — 3 з 7;

Загальна оцінка свободи — 61 з 100.