«Укрнафта» вперше продала облгазам на аукціоні газ для потреб населення

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ «Укрнафта» сьогодні, 27 вересня, вперше реалізувала товарний горючий природний газ для потреб населення на аукціоні.

Як передає кореспондент УНІАН, в цілому на спеціалізованому аукціоні №11 на Українській аграрній біржі було виставлено на продаж і куплено 208 млн. 859,646 тис. кубометрів газу за ціною 414 грн. за 1 тис. кубометрів (з ПДВ).

Весь обсяг газу загальною вартістю 86 млн. 467 тис. 893,44 грн. (з ПДВ) було виставлено п`ятьма лотами і куплено за первинною встановленою ціною в 414 грн. за 1 тис. кубометрів. Зокрема, три лоти було заявлено по 50 млн. кубометрів вартістю 20,7 млн. грн. кожен, один лот – 30 млн. кубометрів вартістю 12,42 млн. грн. і останній лот – 28 млн. 859,646 тис. кубометрів вартістю 11 млн. 947 тис. 893,4 грн.

У аукціоні взяли участь 5 облгазів, а саме: ВАТ «Волиньгаз», «Львівгаз», «Івано-Франківськгаз», «Закарпатгаз» і «Чернігівгаз».

Як зазначив у коментарі журналістам начальник управління реалізації нафти і газу «Укрнафти» Андрій КУЩ, «вперше облагази безпосередньо взяли участь в аукціоні, і взагалі аукціон з продажу природного газу власного видобутку для потреб населення, як такий, вперше відбувся в Україні».

За його словами, «Укрнафта» була ініціатором аукціону, який було проведено відповідно до норм Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік», за відповідною ліцензією і граничними цінами НКРЕ, а також на виконання відповідного рішення Уряду. При цьому він висловив упевненість, що надалі кількість учасників таких аукціонів збільшуватиметься. «Облгази придбали газ безпосередньо у постачальника, «з перших рук», тобто підтвердили свою надію на подальшу співпрацю і задекларували, що ця співпраця є перспективною для них і вигідною», - сказав він. До сьогодні облгази купували природний газ у ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

Водночас, А.КУЩ поки що не повідомив, з якою періодичністю проводитимуться аукціони. «Сподіватимемося, що уряд і держава сприйме це, як позитив, і ми одержимо відповідну підтримку, а така практика набуде статусу постійної», - зазначив він.

А.КУЩ також повідомив, що ціна продажу в 414 грн. за 1 тис. кубометрів «нас задовольнила, тому що на сьогоднішній день, відповідно до цін, встановлених НКРЕ, це максимальна ціна, за якою може бути проданий газ горючий для забезпечення потреб населення України».

За його словами, відповідно до положення про проведення аукціонів і на основі підписаних сьогодні аукціонних свідоцтв, протягом трьох днів будуть складені угоди, в яких будуть передбачені чіткі терміни, коли повинна надійти передоплата за газ.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

У 2005 році "Укрнафта" збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 3,1%, або на 94,9 тис. тонн порівняно з 2004 роком, до 3120,5 тис. тонн, а також скоротила видобуток природного газу на 2,3%, або на 78,1 млн. кубометрів, порівняно з 2004 роком, до 3271,9 млн. кубометрів.

50%+1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 41% акцій контролює група "ПриватБанку".